Серный мост через Малую Неву откроют к 30 апреля. В это же время запустят движение по строящемуся продолжению набережной Макарова от моста до Адмиральского проезда. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина.

Серный мост соединит Васильевский и Петроградский районы и будет неразводным. Его длина составит почти километр, а ширина - 38-44 метров. Предполагается, что через Серный мост болельщики будут добираться с Васильевского острова на «Зенит-арену» на Крестовском острове.

Строительством моста к Чемпионату мира по футболу 2918 года занимается компания «Пилон». Стоимость строительства составляет 8,8 млрд рублей, двух этапов набережной Макарова - порядка 10 млрд рублей.

Фото: gov.spb.ru