Артемий Лебедев: Логотип Петербурга будет и дальше использоваться для привлечения туристов

Логотип Петербурга от студии Артемия Лебедева будет и дальше использоваться для привлечения туристов. Арбитражный апелляционный суд встал на сторону Смольного в споре с УФАС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Лебедев.

"Завершение эпопеи с логотипом Петербурга (в лучшую из сторон). Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановил, что логотип будет и дальше использоваться для привлечения туристов и на радость людям. Ура!" - рассказал Артемий Лебедев.

Ранее антимонопольная служба потребовала, чтобы комитет по туризму расторг договор со студией, так как он является незаконным. По мнению УФАС, Смольный нарушил ч.1 ст.15 закона "О защите конкуренции". Антимонопольщики утверждают, что комитет заключил договор со студией Лебедева уже после того, как работы были выполнены. Таким образом студия Лебедева находилась в приоритетном положении по отношению к другим компаниям.

С жалобой в УФАС обратилась компания-конкурент студии Лебедева - "Маркетинговая компания "Григорьев Борис и партнеры". В итоге, осенью 2016 года антимонопольный орган выдал комитету предупреждение о необходимости до 30 ноября 2016 года прекратить действие договора со студией Лебедева.

В свою очередь Артемий Лебедев тогда обрушился критикой на действия УФАС. "Потратить миллионы, чтобы спасти потраченный рубль? Я думаю, что питерский комитет по туризму должен опротестовать требование ФАС и придумать, как сделать так, чтобы больше на логотип никто не крошил батон", - написал он в своем блоге.