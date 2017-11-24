Трассу М-11 между Петербургом и Москвой полностью откроют до конца 2018 года. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на замначальника управления ГК «Российские автомобильные дороги» в Северной столице Дмитрия Губина.

По его словам, седьмой и восьмой участки трассы должны быть построены до 30 июня, однако на этот счет есть сомнения. Тем не менее, до конца года магистраль будет открыта в полном объеме. Тестовая бесплатная эксплуатация новых участков займет всего две-три недели, дальнейший тариф пока не определен.

По изначальному графику трасса должна быть открыта к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако в начале августа «Фонтанка.ру» опубликовала текст, где сказано, что запуск трассы М-11 сорван. Строительством этого участка занимается турецкая компания ICA («Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети»). Заказчик - государственный «Автодор», однако организаторские функции подряда переданы ООО «Магистраль двух столиц» (МДС).

Дорожно-строительные компании Северной столицы считают, что трассу невозможно достроить в срок из-за долгов ICA перед подрядчиками. По подсчетам главы ООО «Доринжиниринг» Сергея Грачева, общая задолженность перед всеми исполнителями работ, включая дорожников, мостовиков и транспортные компании, составляет четыре млрд рублей.

В ICA объяснили, что долги связаны с задержкой приема работ. Тогда же в компании заявили, что делают все необходимое, чтобы работы были закончены вовремя - летом 2018 года.