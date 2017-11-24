  • 24 Ноябрь 2017
USD 25.11.2017 58.5318 +0.0696
USD ММВБ 17:17 0  
EUR 25.11.2017 69.3309 +0.1526
EUR ММВБ 17:17  
Нефть($) 24.11.2017 63.74 +0.41
Нефть(p) 24.11.2017 3730.82 +28.41

Трассу М-11 между Петербургом и Москвой полностью откроют до конца 2018 года

Автор:


© Фото: Instagram / @nikitakits

Темы дня

Тестовая бесплатная эксплуатация петербургских участков займет всего две-три недели.

Трассу М-11 между Петербургом и Москвой полностью откроют до конца 2018 года. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на замначальника управления ГК «Российские автомобильные дороги» в Северной столице Дмитрия Губина.

По его словам, седьмой и восьмой участки трассы должны быть построены до 30 июня, однако на этот счет есть сомнения. Тем не менее, до конца года магистраль будет открыта в полном объеме. Тестовая бесплатная эксплуатация новых участков займет всего две-три недели, дальнейший тариф пока не определен.

По изначальному графику трасса должна быть открыта к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако в начале августа «Фонтанка.ру» опубликовала текст, где сказано, что запуск трассы М-11 сорван. Строительством этого участка занимается турецкая компания ICA («Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети»). Заказчик - государственный «Автодор», однако организаторские функции подряда переданы ООО «Магистраль двух столиц» (МДС).

Дорожно-строительные компании Северной столицы считают, что трассу невозможно достроить в срок из-за долгов ICA перед подрядчиками. По подсчетам главы ООО «Доринжиниринг» Сергея Грачева, общая задолженность перед всеми исполнителями работ, включая дорожников, мостовиков и транспортные компании, составляет четыре млрд рублей.

В ICA объяснили, что долги связаны с задержкой приема работ. Тогда же в компании заявили, что делают все необходимое, чтобы работы были закончены вовремя - летом 2018 года.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Покой нам только снится: как работает «закон о тишине» в Петербурге и Ленобласти?

    На какую сумму можно оштрафовать переносящих пианино грузчиков? Является ли нарушителем играющая на пианино соседская дочка? И можно ли угрожать самому соседу, разбудившему вас дрелью в субботу?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Мост 16-ти яиц, жезл Барклая-де-Толли и квартал красных фонарей по-петербургски

    Какие скабрезные сюрпризы скрывают петербургские памятники, почему красноармеец, рабочий и крестьянин на памятнике «Октябрю» обнаженные и действительно ли Ленин поддерживал марширующих по Петрограду лесбиянок.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.17
    Компания Аттек, СОУТ и охрана труда – особенности и специфика
    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram