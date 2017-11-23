Жилкомсервис №2: Мы выкинули два витража, они не представляли исторической ценности

В Жилкомсервисе №2 рассказали, что выкинули два витража с дома на Введенской улице, 5, так как они не представляли исторической и культурной ценности. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

"Эти окна были не витражами, а расстекловкой, раскрашенной под витражи. Сами же деревянные рамы пришли в негодность. Так как дом не стоял на учете в КГИОП, то исторической ценности они не представляли. Мы заменили все на пластиковые окна", - рассказал начальник производственно-технического отдела ЖКС Александр Звонов.

Ранее градозащитники сообщили, что ЖКС меняла окна и выбросила знаменитый витраж с восходом солнца. На месте витража появились обычные пластиковые рамы.

Градозащитники утверждают, что жители дома возмущены варварскими действиями работников ЖКС, однако доходный дом, в котором находился уникальный витраж, не имеет охранного статуса, поэтому КГИОП не будет принимать участие в его поисках и наказании виновных.

Тем не менее петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) направило запросы по витражам в КГА и КГИОП.

Дом в стиле модерн на углу Введенской улицы, 5, и Большой Пушкарской, 13, был построен по проекту архитектора Дубинского. Он автор еще нескольких зданий в городе, в частности Морской академии на Васильевском острове.