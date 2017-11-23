Telegram отозвал иск к бывшему сотруднику Антону Розенбергу. Петродворцовый районный суд прекратил производство по иску "Телеграфа", юридического лица мессенджера в РФ.

Отказ от иска - это одно из условий мирового соглашения между мессенджером и его экс-сотрудником, которое было заключено 24 октября 2017 года. Розенберг в свою очередь отказался от претензий к "Телеграфу" и согласился не подавать иск повторно.

Антон Розенберг - бывший технический директор "ВКонтакте", который потом работал в Telegram. В сентябре 2017 года он опубликовал историю конфликта с создателями соцсети Павлом и Николаем Дуровыми. По словам Розенберга, его незаконно уволили из Telegram на почве личной неприязни. После того как Розенберг подал в суд на "Телеграф", Дуров обвинил бывшего сотрудника в клевете и шантаже. На это Розенберг ответил, что Дуров угрожал ему уголовным преследованием.

После мирового соглашения, предложенного "Телеграфом", Розенберг сообщил, что рассматривает его как признание своей правоты и что ему больше не запрещают писать о том, что он раньше работал в Telegram.