Названа предварительная причина крушения самолета в Хабаровском крае. Бортовые самописцы самолета L-410 содержат информацию о нештатной работе правого двигателя во время посадки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Самолет Л-410 разбился 15 ноября, он выполнял рейс по маршруту Хабаровск - Нелькан, он принадлежит ФГУП "Хабаровские авиалинии". По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

В результате крушения погибли шесть человек: два пилота и четыре пассажира, выжила только девочка, которую госпитализировали с переломом ноги и черепно-мозговой травмой, она успешно проходит лечение в детской клинике Хабаровска.

"По результатам предварительного анализа установлено, что в процессе захода на посадку на посадочную площадку Нелькан на высоте 150 метров на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки, в дальнейшем произошло торможение самолета, энергичное кренение справа - бортовым самописцем зафиксированы значения крена более 180 градусов - и столкновение с землей", - говорится в сообщении МАК. Попытки экипажа выровнять крен к успеху не привели.