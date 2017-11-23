Госдума запретила печатать рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ

Государственная дума запретила печатать рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ. Соответствующий законопроект одобрен в третьем чтении, за документ проголосовали все 393 депутата.

Поправки приняты к закону «О рекламе», они запрещают размещать объявления «на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов».

Принятый законопроект был внесен в Госдуму в 2014 году депутатом от ЛДПР Дмитрием Литвинцевым, который не переизбрался в парламент в 2016 году, пишет «Медуза».

«Часто в целях экономии печатного места именно для размещения рекламы, вся вышеуказанная информация, которая является обязательной, печатается самым мелким шрифтом, и оказывается нечитаемой для некоторых категорий граждан, например, пенсионеров, людей с нарушением зрения», - написал депутат в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через 60 дней после официального опубликования.