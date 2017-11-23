В Петербурге 23 ноября днем будет облачно и без осадков. Температура воздуха днем - от нуля до двух градусов мороза. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер днем юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышаться", - рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах. Восход солнца был в 09:14, закат будет в 16:15. После захода солнца температура опустится до минус десяти градусов.