Четверо инспекторов МЧС Петербурга задержаны по делу о взятках. В Северной столице 22 ноября была проведена серия обысков, спасателей подозревают в давлении на бизнесменов, чтобы те закупали противопожарное оборудование у «нужной» фирмы. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По версии следствия, подозреваемые были подкуплены компанией «Балтмонолитстрой», которая поставляет средства пожарной безопасности. Задачей инспекторов предположительно являлось давление на коммерческие организации Петербурга, в частности ТСЖ «Оккервиль» и автоцентр «Бикар», чтобы в ходе проверки от имени МЧС поступали указания на усиление пожарной безопасности именно с помощью услуг «Балтмонолитстрой».

По данным издания, задержаны капитаны внутренней службы Алексей Самородов и Дмитрий Червяков из отдела Красногвардейского района, а также подполковник внутренней службы Александр Цатуров и майор Сергей Юганцев из отдела Невского района.

По предварительным данным, Червяков получил от руководителя «Балтмонолитстроя» 94 тыс. рублей, Самородов – 21 тыс. рублей, Цатуров и Юганцев – по 41 тыс. рублей. Это первоначальные подсчеты по оперативно установленным обстоятельствам. В отношении гендиректора «Балтмонолитстроя» Андрея Колесниченко возбуждено отдельное уголовное дело о четырех эпизодах дачи взятки.