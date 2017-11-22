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В Петербурге проходят масштабные обыски в "РКС-Энерго" по делу о мошенничестве

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© Фото: Сергей Мальгавко / РИА "Новости"

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Экономическая полиция 22 ноября пришла с обысками сразу по нескольким адресам.

В Петербурге проходят масштабные обыски в "РКС-Энерго" по делу о мошенничестве. Экономическая полиция 22 ноября пришла с обысками сразу по нескольким адресам. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Оперативные мероприятия проводятся в том числе в петербургском офисе компании, расположенном в "Петровском форте", а также в квартире на Крестовском острове, принадлежащая отцу совладельца фирмы, известному предпринимателю Юрию Бобылеву.

Полиция работает в рамках возбуждено в августе 2017 года уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". В операции задействовано около 50 оперативников.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "РКС-Энерго" поровну принадлежит Раввилю Халикову, Никите Бобылеву, а также сыну Юрия Бобылева. Бобылев-старший - давний деловой партнер сына экс-губернатора Ленобласти Вадима Сердюкова, и до 2011 года "РКС-Энерго" принадлежала как раз им, пишет 47news. По данным издания, компания поставляет более 25% всей электроэнергии в Ленобласти, обеспечивая около половины клиентов региона.

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