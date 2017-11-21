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Опубликованы фотографии со стройки станций метро «Новокрестовская» и «Беговая»

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© Фото: Петербург строительный / Telegram
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    Новые станции Невско-Василеостровской линии находятся в завершающей стадии строительства.

    Опубликованы фотографии со стройки станций метро «Новокрестовская» и «Беговая». Они появились днем 21 ноября в Telegram-канале «Петербург строительный». Новые станции Невско-Василеостровской линии находятся в завершающей стадии строительства.

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    На станции «Новокрестовская» подъемное оборудование - эскалаторы и траволаторы - готовится к пусконаладке. Кроме того, ведутся отделочные работы на всех уровнях станционного комплекса.

    На станции «Беговая» сооружается конструкция днища станционного комплекса. Параллельно на верхних ярусах начаты отделочные работы. В перегонных тоннелях между станциями продолжаются плановые работы.

    «На участке от стартового котлована до «Новокрестовской» путевой бетон практически уложен. На участке «Новокрестовская» - демонтажная камера (шахта 467) путевые работы только начинаются (они начаты с некоторым опозданием, поскольку метростроители ожидали окончания демонтажа щита и завершения сооружения жесткого основания и вентиляционного перекрытия)», - говорится в сообщении канала.

    В сторону станции «Приморская» однопутные тоннели практически полностью снабжены путями - из десяти км ходового рельса завезено почти три км. Сейчас строители ждут поставку контактного рельса. Планируется, что «Новокрестовская» и «Беговая» будут открыты к апрелю 2018 года.

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