Городской суд Петербурга поддержал искусствоведа Баснер в споре о поддельной картине

Городской суд Петербурга поддержал искусствоведа Елену Баснер в споре о поддельной картине. Коллекционер Андрей Васильев пытался обвинить эксперта в том, что он купил ненастоящую картину из-за ее неправильной оценки.

Сделка купли-продажи прошла еще в 2007 году, тогда Васильев положился на мнение Баснер и приобрел картину Бориса Григорьева "В ресторане" за 250 тыс. долларов (16 млн 202 тыс. 500 рублей). Позднее выяснилось, что оригинал картины находится в запасниках Русского музея.

В мае 2016 года Дзержинский районный суд оправдал искусствоведа Елену Баснер. Тогда суд счел недоказанным ее умысел при выдаче экспертного заключения. Сейчас городской суд Петербурга оставил без изменений решение Дзержинского районного суда.