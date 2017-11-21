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Белый медвежонок Снежинка переедет из Якутии в Ленинградский зоопарк

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Маленькая Снежинка
© Фото: vk.com/yktzoo

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Увидеть молодую самку белого медведя в Петербурге можно будет в начале декабря.

Белый медвежонок Снежинка переедет из Якутии в Ленинградский зоопарк. Увидеть молодую самку белого медведя в Петербурге можно будет в начале декабря.

«Хаарчаана - внучка нашей медведицы Услады, которая родилась в зоопарке Орто-Дойду (Якутия). Хаарчаана – это имя, которое ей дали в Орто-Дойду, и с якутского оно переводится как «Снежинка», - рассказали в зоопарке.

Сейчас медведица уже достаточно взрослая, чтобы начать самостоятельную жизнь, поэтому в начале декабря она переедет в Северную столицу. «Спустя некоторое время специалисты подберут ей пару, чтобы она могла продолжить выдающуюся династию белых медведей Ленинградского зоопарка», - отметили специалисты.

Медведица Услада - символ и гордость Ленинградского зоопарка, 19 ноября ей исполнится 30 лет. Услада родилась в Казанском зооботсаду в 1987 году, и успела пожить в зоопарках обеих столиц: сначала переехала в Москву, а оттуда в 1993 году - в Петербург.

В Ленинградском зоопарке она стала не только любимицей посетителей и сотрудников, но и настоящей звездой мирового масштаба: она становилась матерью 10 раз, подарив жизнь 16 медвежатам. Ее дети разъехались по разным зоопаркам всего мира, теперь белые медведи из Петербурга живут в Японии, Канаде, Австралии, Чехии, Китае и других странах.

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