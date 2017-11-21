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Образовательный форум в Петербурге посетили более 13 тыс. человек

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© Фото: Евгений Епанчинцев / РИА «Новости»

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Историями успеха со школьниками и абитуриентами поделились известные блогеры, спортсмены, дипломаты и журналисты.

Образовательный форум в Петербурге 17 и 18 ноября посетили более 13 тыс. человек. Историями успеха со школьниками и абитуриентами поделились известные блогеры, спортсмены, дипломаты и журналисты.

Форум с 2006 года собирает тысячи выпускников школ, профессионалов сферы образования и науки, помогая молодежи сделать осознанный выбор специальности. При поддержке знаменитого праздника выпускников «Алые паруса» и банка «Россия» в программе всегда присутствуют встречи с интересными людьми.

«Если «Алые паруса» – это развлекательная инициатива для выпускников, то образовательный форум - уже деловая. Именно здесь они могут узнать о новейших образовательных программах ведущих вузов, предложениях потенциальных работодателей и, самое главное, получить совет от тех, кто уже выбрал профессию и добился в ней успеха», - рассказала директор департамента маркетинга, рекламы и PR банка «Россия» Виктория Богославцева.

В 2017 году - в честь Года экологии в России - о своем пути к выбору профессии рассказали люди, связавшие свою деятельность с обеспечением мира, здорового образа жизни и сохранения окружающей среды. Среди них директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин, амбассадор всемирных забегов Wings for Life World Run Кирилл Цветков, соорганизатор проекта «БешенаяСушка» Юлия Смольная, а также другие известные блогеры и борцы за экологичный образ жизни.

«Наша профессия сложная, но интересная. Она требует полного погружения. Чтобы достойно представлять нашу страну на международной арене, надо помимо знаний и владения иностранными языками быть разносторонне развитым человеком, способным поддержать разговор на любую тему, быть твердым в своих убеждениях, но готовым к компромиссам. Нужно уметь располагать к себе собеседника, но при этом держать удар», - отметила Мария Захарова.

Известный фигурист Алексей Ягудин посоветовал абитуриентам и будущим выпускникам школ: «Учитесь, развивайтесь, пробуйте и не теряйте внутреннего оптимизма. Пробуйте и найдите ту профессию, которая бы будоражила вашу душу. Для того чтобы добиться успеха, нужно получать удовольствие от всего, что происходит в жизни и стараться всегда находить только положительные стороны во всем».

На торжественной церемонии открытия форума заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец поприветствовала гостей. «За все время существования Форума число посетителей превысило 1,2 млн человек. Это огромная цифра! Такому количеству людей, надеюсь, этот форум помог найти дорогу в жизни. Санкт-Петербургское образование одно из сильнейших образований, как в Российской Федерации, так и на международном уровне», - сказала она.

Заместитель уполномоченного представителя президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Любовь Совершаева в своем выступлении отметила: «Россия - страна возможностей. И с возможностями Петербурга в области образования, науки и профессиональной подготовки можно ознакомиться на этом форуме. Самое главное – каждый посетитель может выбрать именно ту профессию, о которой он мечтает».

Выставочная часть форума в 2017 году собрала более 160 высших и средних профессиональных учебных заведений, компаний-работодателей и научных организаций.

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