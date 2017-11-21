Глава комитета по строительству «заболел» после слухов об отставке. Сергей Морозов ушел на больничный с 20 ноября и вряд ли вернется на рабочее место. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники в Смольном и отдел кадров комитета.

«Есть основания думать, что в свой кабинет он уже не вернется. Тем более что Полтавченко и Албин уже говорили о возможности кадровых решений. Но, может, до Нового года будут тянуть», - рассказал источник в Смольном, близкий к строительному блоку.

При этом сам Морозов уверяет, что действительно болен. «Никакого отношения к моим служебным перспективам это не имеет, просто свалился», - отметил он. Исполнять его обязанности на время больничного будет заместитель председателя комитета Александр Постраш.

Источники «Фонтанки.ру» называют возможными причинами отставки Морозова проблему долгостроев и активность петербургских обманутых дольщиков, непрозрачность и закрытые процедуры комитета, а также низкие показатели освоения бюджета и работы с госзаказом. Сейчас в зоне риска с возможным переносом сроков сдачи сразу 13 образовательных объектов в Петербурге.

На смену Морозову могут назначить главу ГКУ «Управление заказчика» Максима Белова, пишет «Закс.ру» со ссылкой на источники в Смольном. Белов считается человеком из «команды Игоря Албина». Вместе с профильным вице-губернатором вероятный глава комитета по строительству работал еще в Костромской области.

В начале октября губернатор Георгий Полтавченко отчитал руководство комитета по строительству и потребовал не допускать «нерадивых подрядчиков» до тендеров в рамках госзаказа.

При этом Сергей Морозов тогда удостоился отдельной критики со стороны Полтавченко за плохое исполнение бюджета. Губернатор напомнил, что ведомство вызывает нарекания не в первый раз и нередко они заканчиваются уголовными делами. Градоначальник заявил, что будет пристально изучать результаты работы комитета по итогам года.

В конце октября вице-губернатор Игорь Албин пригрозил «кадровыми решениями» чиновникам комитета по строительству и ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» за низкие показатели исполнения Адресной инвестиционной программы (АИП).