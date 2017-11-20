За неделю с улиц Петербурга вывезли 3,1 тыс. тонн грязи. С 13 ноября по 19 ноября дорожники убрали 376 тонн мусора и 3105 тонн смета. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Техника дорожных предприятий отработала около пять тыс. смен, а дворники отработали 8,4 тысяч смен, рассказали в Смольном.

Сегодня днем, 20 ноября, уборкой Северной столицы занимаются 378 единиц техники и 939 дворника. Пожаловаться на грязь на дорогах можно по телефону дежурной службы комитета, которая работает круглосуточно: 314-60-13.