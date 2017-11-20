Станцию метро "Озерки" открыли после проверки. Проверка бесхозного рюкзака закончена, ничего опасного не обнаружено. Об этом сообщили в петербургской подземке.

Станция была закрыта с 14:24 из-за бесхозного предмета на выходе со станции, поезда проезжали мимо без остановки. "В 15:05 "Озерки" открыта", - рассказали в метрополитене.