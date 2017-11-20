Петербургу на 21 ноября обещают мокрый снег, туман и гололедицу. Температура воздуха ночь от минус одного до плюс одного градуса, днем - от нуля до двух градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно. Временами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Местами слабый туман. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. На дорогах местами гололедица", - рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца будет в 09:09, закат - в 16:18. После заката температура воздуха опустится до минус двух градусов, ночью тоже будет облачно, однако без осадков.



