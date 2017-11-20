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Пешеходный мост с Крестовского на Елагин остров закроют на ремонт

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© Фото: Instagram / @ainneniko

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Движение будет полностью запрещено с 21 ноября 2017 года до конца мая 2018 года.

Пешеходный мост с Крестовского на Елагин остров закроют на ремонт. Движение будет полностью запрещено с 21 ноября 2017 года до конца мая 2018 года. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Конкурс на ремонт моста выиграла компания «Стройинвест». В ходе проведения ремонта мост будет полностью разобран. Нижнюю часть деревянных опор заменят на железобетонные конструкции, также будут обновлены все деревянные элементы конструкций моста, включая дощатое покрытие.

Кроме того, подрядчику предстоит убрать из подмостового габарита посторонние крупные предметы, создающие помехи для забивки свай и спиливания существующих деревянных стоек. Второй Елагин мост был открыт в 1852 году, его ширина 14,5 метров и длина 140,4 метров.

В 1948-1950 годах мост был реконструирован. Деревянные пролетные строения были заменены металлическими сварными балочно-разрезной системы. Устои моста - на деревянных сваях с заборными стенками. Промежуточные опоры постоянных пролетных строений также выполнены их дерева башенного типа на свайном основании. Опоры разводного пролета сооружены из металлических рам на деревянном свайном основании.

На мосту установлено металлическое сварное перильное ограждение простого рисунка по типу ограждения на Первом и Третьем Елагиных мостах. После ремонта 1990 года проезжая часть сооружения была убрана и мост стал полностью пешеходным. Также были заменены деревянные устои на железобетонные, на постоянных пролетных строениях уложен дощатый настил, рассчитанный на пропуск пешеходов.

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