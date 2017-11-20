Электропоезда «Ласточки» будут ходить от Петербурга до Ораниенбаума. Ряд нынешних подвижных составов будет заменен с 1 декабря. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Из-за новых поездов изменится их нумерация, а абонементные билеты «Самсон» подорожают. При этом абонементы, оформленные до 1 декабря, будут действительны до конца их срока действия. Разовые билеты, купленные до 30 ноября на даты после 1 декабря, будут действительны до 10 декабря.

С 1 декабря стоимость «Самсона» будет следующая: от Петербурга до станций Новый Петергоф и Старый Петергоф ежедневно на один месяц – 2400 рублей, только по рабочим дням - 2000 рублей; от Петербурга до станции Ораниенбаум ежедневно - 3200 рублей; только по рабочим дням - 2700 рублей.

Таким образом скидка на проезд по абонементному билету «Самсон» по отношению к разовой поездке составит до 38%. С 7 ноября «Ласточки» также начали ездить из Петербурга в Белоостров через Сестрорецк. Из-за запуска электропоездов изменилось расписание движения.