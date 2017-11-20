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Опрос: каждый пятый родитель в России имеет претензии к школе

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© Фото: Виталий Аньков / РИА «Новости»

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К такому выводу пришли сотрудники РАНХиГС после четырехлетнего исследования.

Каждый пятый родитель в России имеет претензии к школе. К такому выводу пришли сотрудники РАНХиГС после четырехлетнего исследования, пишут «Известия».

В целом респонденты довольны качеством преподавания, 86% считают его достаточно высоким, этот показатель остается стабильным все последние годы. При этом по отдельным вопросам доля недовольных с 2013 по 2016 годы значительно выросла.

Самая тревожная тенденция, по мнению авторов исследования, - это ощутимый рост беспокойства родителей по поводу нехватки учителей. Если в 2014 году кадровый вопрос тревожил 12% родителей, то в 2016 - 19,7%. Растет и число родителей, которых не удовлетворяет техническая оснащенность школ. С 2013-го по 2016 год их доля увеличилась в полтора раза - с 8,2% до 12,1%.

Руководитель Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко считает, что, хотя недовольных не так много, увеличение их доли свидетельствует о негативной тенденции. Показатели неудовлетворенности растут именно за счет тех родителей, чьи дети учатся в образовательных организациях небольших населенных пунктов и в сельской местности, уточнила эксперт.

Процесс оптимизации сельских школ шел все прошлое десятилетие. С 2005 по 2016 год количество таких учебных заведений снизилось, по данным Росстата, с 40 тыс. до 24 тыс.

«В СМИ регулярно говорится о том, что учителям повышают зарплаты, что положение школ улучшается. Но если население видит, что долгое время ничего не меняется, появляется недовольство. Когда вокруг много проблем, родитель рад уже тому, что ребенка просто учат. А когда ситуация выправляется, человек начинает отмечать, что нет учителя английского языка, или что в школе нет актового зала, или что в нее далеко ходить», - пояснила Татьяна Клячко.

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