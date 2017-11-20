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На месте снесенного Дома Малоземовой повесили табличку "Не забудем! Не простим!"

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Таким образом активисты выразили протест против демонтажа исторического здания.

На месте снесенного Дома Малоземовой повесили табличку "Не забудем! Не простим!". Таким образом активисты выразили протест против демонтажа исторического здания. Об этом сообщили в движении "Комиссариат социальной мобилизации".

На месте доходного дома во втором квартале 2019 года появится шестиэтажный апарт-отель "Лиговский, 56" на 191 номер. Застройщик: строительная компания "Лиговский 54", присоединенная к московскому девелоперу Kesco.

Отель, площадь которого будет почти 20 тыс. кв. метров, будет функционировать под брендом Mercure, который принадлежит французской группе AccorHotels.

О том, что на месте дореволюционного здания появится гостиница, стало известно 19 января 2017 года, когда петербургский Гоcстройнадзор выдал застройщику разрешение на работы. В КГИОП тогда подчеркнули, что снести постройку XIX века придется из-за аварийного состояния конструкций.

При этом градозащитники считают, что аварийность дома на Малоземовой надумана. Несмотря на мнение активистов и местных жителей, историческое здание было снесено к июлю 2017 года. В ходе строительства планируют восстановить фасад здания XIX века.

Фото: citywalls.ru

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