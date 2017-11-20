На месте снесенного Дома Малоземовой повесили табличку "Не забудем! Не простим!". Таким образом активисты выразили протест против демонтажа исторического здания. Об этом сообщили в движении "Комиссариат социальной мобилизации".

На месте доходного дома во втором квартале 2019 года появится шестиэтажный апарт-отель "Лиговский, 56" на 191 номер. Застройщик: строительная компания "Лиговский 54", присоединенная к московскому девелоперу Kesco.

Отель, площадь которого будет почти 20 тыс. кв. метров, будет функционировать под брендом Mercure, который принадлежит французской группе AccorHotels.

О том, что на месте дореволюционного здания появится гостиница, стало известно 19 января 2017 года, когда петербургский Гоcстройнадзор выдал застройщику разрешение на работы. В КГИОП тогда подчеркнули, что снести постройку XIX века придется из-за аварийного состояния конструкций.

При этом градозащитники считают, что аварийность дома на Малоземовой надумана. Несмотря на мнение активистов и местных жителей, историческое здание было снесено к июлю 2017 года. В ходе строительства планируют восстановить фасад здания XIX века.

Фото: citywalls.ru