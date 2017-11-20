Станцию метро "Новочеркасская" открыли после проверки. Проверка бесхозного рюкзака закончена, ничего опасного не обнаружено. Об этом сообщили в петербургской подземке.

Станция была закрыта с 09:53, поезда проезжали мимо без остановки. "В 11:02 "Новочеркасская" открыта. Рюкзак удален", - рассказали в метрополитене.