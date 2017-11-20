"Решительный, но забыл о простых людях": россияне рассказали, за что любят и не любят Путина

Россияне высоко оценивают деятельность Владимира Путина на посту президента РФ: 63% ставят ему самые высокие оценки за эту работу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование "Левада-Центра".

Самые низкие оценки (от 1 до 3 баллов по десятибалльной шкале) ему поставили 11%, среднюю оценку деятельности Путина на посту главы государства (от 4 до 6 баллов) дали 26% участников опроса, который был проведен 20-24 октября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

На просьбу социологов назвать качества, которые их наиболее привлекают в Путине, 19% россиян указали на то, что он "решительный, мужественный, волевой, сильный, спокойный, смелый, уверенный в себе, настоящий мужик". Еще 18% респондентов поддержали внешнюю политику президента и отметили его способность обеспечить уважение России в мире.

Также россиянам импонирует тот факт, что Путин "компетентный, опытный политик, руководитель, сильный лидер, профессионал" (16%), он "умный, образованный, интеллигентный, культурный" (15%), "обаятельный, хорошо говорит, чувство юмора" (9%).

Среди того, что не нравится россиянам в Путине: "не заботится о людях, забыл о простых людях" (15%), "слишком "мягкий" к министрам, находится под властью своего окружения" (10%), "не борется с коррупцией" (7%), "много говорит, мало делает, одни слова, не выполняет обещания" (5%). Кроме того, 6% россиян назвали в этом перечне "бедность, низкие зарплаты".

Три четверти (76%) россиян уверены, что Путин в полной или некоторой мере несет ответственность за проблемы, стоящие перед страной во время его президентства. В то же время 19% уверены, что "нет, он все делал правильно".