  • 21 Ноябрь 2017
USD 21.11.2017 59.2746 -0.3579
USD ММВБ 07:17 0  
EUR 21.11.2017 69.6654 -0.6950
EUR ММВБ 07:17  
Нефть($) 20.11.2017 62.13 0.97
Нефть(p) 20.11.2017 3682.73 +35.61

В Петербурге с 20 ноября перекрыли сразу несколько улиц

Автор:


© Фото: Instagram / @idbronskiy

Темы дня

В Северной столице демонтируют галерею, прокладывают газопровод и строят дороги.

В Петербурге с 20 ноября перекрыли сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, с 20 ноября по 24 ноября из-за работ по демонтажу галереи ограничено движение транспорта по улице Бонч-Бруевича от Тульской улицы до Смольного проспекта. Во-вторых, с 20 по 26 ноября из-за установки строительных лесов ограничено движение по четной стороне набережной реки Фонтанки от Бородинской улицы до Гороховой улицы.

Продолжаются работы по прокладке газопровода на улице Бабушкина. С 20 ноября по 1 декабря из-за этого ограничено движение транспорта по улице Бабушкина от улицы Ольги Берггольц до проспекта Елизарова. С 20 ноября по 10 декабря полностью закрыто движение по нечетной стороне площади Культуры от улицы Бабушкина до улицы Ткачей. С 20 ноября по 8 декабря ограничено движение по улице Бабушкина от улицы Ткачей до улицы Крупской.

Кроме того, с 20 ноября по 2 декабря из-за прокладки газопровода ограничат движение транспорта на перекрестке улицы Гастелло и Демонстрационного проезда. Работы по ремонту трамвайных путей на площади Мужества с 20 ноября по 3 декабря ограничат движение транспорта по площади Мужества у Политехнической улицы. В связи с производством работ по прокладке газопровода с 20 ноября по 19 декабря ограничено движение по Железнодорожному проспекту около дома номер 49 по улице Седова.

Продолжается строительство транспортной развязки на набережной Обводного канала. С 20 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года полностью закрыто движение транспорта на следующих участках: на набережной Обводного канала от проспекта Обуховской Обороны до Глиняной улицы; на Глиняной улице у набережной Обводного канала; на Мельничной улице от набережной Обводного канала до Зеркального переулка; на выезде с Атаманской улицы на набережную Обводного канала.

Более того, закрыто направление движения транспорта по набережной Обводного канала от Кременчугской улицы к проспекту Обуховской Обороны. На перекрестке набережной Обводного канала и Глухоозерского шоссе движение ограничено.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram