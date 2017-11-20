В Петербурге с 20 ноября перекрыли сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, с 20 ноября по 24 ноября из-за работ по демонтажу галереи ограничено движение транспорта по улице Бонч-Бруевича от Тульской улицы до Смольного проспекта. Во-вторых, с 20 по 26 ноября из-за установки строительных лесов ограничено движение по четной стороне набережной реки Фонтанки от Бородинской улицы до Гороховой улицы.

Продолжаются работы по прокладке газопровода на улице Бабушкина. С 20 ноября по 1 декабря из-за этого ограничено движение транспорта по улице Бабушкина от улицы Ольги Берггольц до проспекта Елизарова. С 20 ноября по 10 декабря полностью закрыто движение по нечетной стороне площади Культуры от улицы Бабушкина до улицы Ткачей. С 20 ноября по 8 декабря ограничено движение по улице Бабушкина от улицы Ткачей до улицы Крупской.

Кроме того, с 20 ноября по 2 декабря из-за прокладки газопровода ограничат движение транспорта на перекрестке улицы Гастелло и Демонстрационного проезда. Работы по ремонту трамвайных путей на площади Мужества с 20 ноября по 3 декабря ограничат движение транспорта по площади Мужества у Политехнической улицы. В связи с производством работ по прокладке газопровода с 20 ноября по 19 декабря ограничено движение по Железнодорожному проспекту около дома номер 49 по улице Седова.

Продолжается строительство транспортной развязки на набережной Обводного канала. С 20 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года полностью закрыто движение транспорта на следующих участках: на набережной Обводного канала от проспекта Обуховской Обороны до Глиняной улицы; на Глиняной улице у набережной Обводного канала; на Мельничной улице от набережной Обводного канала до Зеркального переулка; на выезде с Атаманской улицы на набережную Обводного канала.

Более того, закрыто направление движения транспорта по набережной Обводного канала от Кременчугской улицы к проспекту Обуховской Обороны. На перекрестке набережной Обводного канала и Глухоозерского шоссе движение ограничено.