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В Петербурге устроили пробег в защиту велодорожек

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© Фото: vk.com/bikes_spb

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В нем приняли участие более 30 велосипедистов.

В Петербурге днем 19 ноября устроили пробег в защиту велодорожек. В нем приняли участие более 30 велосипедистов. Об этом сообщает в группе «Петербургское велообщество» в социальной сети «ВКонтакте».

Участники акции проехали по велополосам на Фонтанке, Петровской набережной, Левашовском проспекте, Большой Зелениной, Рыбацкой и Введенской улицам.

«К сожалению, часть пути на Фонтанке невозможно было двигаться по велополосе из-за массовой парковки автомобилей на ней. Зато, велополосы Петроградской стороны, в большинстве своем свободны от парковки автомобилей. Видимо, ГИБДД Петроградского района активно борется с нарушителями ПДД, паркующими автомобили на велополосах», - рассказали участники пробега.

Ранее стало известно, что КРТИ рассматривает планы ликвидировать велополосу на Петровской набережной, а также провести ревизию появившихся в этом году велополос и велодорожек, проанализировать их востребованность среди велосипедистов.

Велосипедисты считают, что проводить ревизии велополос, последняя из которых была открыта менее месяца назад, преждевременно. По их мнению, для того, чтобы велополосы полноценно заработали, необходимо два-три года.

«Надеемся, что наша велопрогулка привлечет внимание общественности и чиновников к проблеме велополос, и КРТИ откажется от своих планов по уничтожению велополос», - также добавили они.

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