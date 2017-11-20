В Петербурге 20 ноября днем ожидается мокрый снег и гололедица. Температура воздуха днем - от нуля до двух градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер переменный 2-5 м/с. На дорогах местами гололедица", - рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца был в 09:07, закат будет в 16:20. После заката температура воздуха опустится до минус трех градусов, ночью тоже будет мокрый снег.