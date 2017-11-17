Выходные в Петербурге начнутся с небольшого дождя и сильного ветра. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от двух до четырех градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная, ночью с прояснениями погода. Утром и днем небольшой дождь, морось. Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью в прибрежных районах порывы 15 м/с", - рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. Восход солнца будет в 09:02, закат - в 16:24. Наиболее сильные осадки ожидаются с 14 до 16 часов.