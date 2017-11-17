На матч «Зенита» с «Тосно» зрителей доставят 80 бесплатных автобусов. Игра пройдет 19 ноября на новом стадионе на Крестовском острове. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Для доставки зрителей в воскресенье к арене c 16:30 до 19:00 будут открыты маршруты:

- S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

- S4 от станции метро «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»,

- S6 от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.

Для удобства болельщиков в салонах будут транслироваться правила прохода на «Зенит-арену» и информация о мероприятиях «Фан-Променада».

После окончания матча в течение двух часов автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно.