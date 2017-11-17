На «зеленую» ветку метро Петербурга выйдут семь новых поездов. Конкурс на поставку составов за четыре млрд рублей выиграла компания «Вагонмаш». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Подрядчик должен будет завершить поставку вагонов к 28 декабря 2019 года. Судя по календарному плану, четыре шестивагонных состава привезут в 2018 году, еще три - в 2019-м.

ООО «Вагонмаш» является совместным предприятием чешской Skoda и Кировского завода. В 2012 году предприятие заключило контракт со Смольным на 3,5 млрд рублей, в 2015 году - на 3,8 млрд. Главная модель завода – вагоны «НеВа».



