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На «зеленую» ветку метро Петербурга выйдут семь новых поездов

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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Конкурс на поставку составов за четыре млрд рублей выиграла компания «Вагонмаш».

На «зеленую» ветку метро Петербурга выйдут семь новых поездов. Конкурс на поставку составов за четыре млрд рублей выиграла компания «Вагонмаш». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Подрядчик должен будет завершить поставку вагонов к 28 декабря 2019 года. Судя по календарному плану, четыре шестивагонных состава привезут в 2018 году, еще три - в 2019-м.

ООО «Вагонмаш» является совместным предприятием чешской Skoda и Кировского завода. В 2012 году предприятие заключило контракт со Смольным на 3,5 млрд рублей, в 2015 году - на 3,8 млрд. Главная модель завода – вагоны «НеВа».

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