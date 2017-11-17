Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в ТЦ «Народный» на Косыгина

Причиной массового отравления работников ТЦ «Народный» на Косыгина стало неправильное хранение продуктов и приготовленных блюд, а также неудовлетворительное состояние оборудования, на котором готовили продукцию. Об этом сообщает «Росбалт».

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«Фактор передачи - готовая еда, которую употребляли сотрудники», - рассказала начальник отдела юридического обеспечения петербургского Роспотребнадзора Елена Губарева.

По последним данным, из магазина в конце октября были госпитализированы 36 человек, еще один заболевший человек лечится дома, у всех - инфекция сальмонеллеза.

Магазин должен был быть закрыт по решению суда в среду, 15 ноября, однако приставы не смогли этого сделать из-за бумажной волокиты. В универсаме работают ООО «АртПромСтрой», ООО «Пик», ООО «ЛОТТА» и ООО «Эдельвейс». Сейчас проверкой массового отравления в «Народном» занимается Следственный комитет.