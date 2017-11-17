В петербургском метро 18 ноября начнут продавать юбилейные жетоны. Их можно будет купить как в блистере, так и без. Об этом сообщается на официальном сайте подземки.

Юбилейными станциями стали «Площадь Александра Невского -1», «Маяковская», «Гостиный двор», «Василеостровская», им всем исполняется 50 лет.

«Обращаем внимание пассажиров на то, что жетоны без блистера будут продаваться только в кассах тех станций, которым они посвящены. Стоимость жетона без блистера - 45 рублей», - рассказали в метрополитене.

При этом юбилейные жетоны в блистерах можно будет купить в кассах всех станций метрополитена с момента открытия касс, их цена - 390 рублей.

С 18 ноября в кассах станции «Приморская» также можно купить юбилейный жетон в блистере «Станция метро «Дачное»», его цена 350 рублей.

Фото: metro.spb.ru