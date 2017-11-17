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Тучков мост будет разведен днем 18 ноября

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© Фото: Instagram / @mihail8470

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Дневную разводку устроят специально к церемонии открытия переправы.

Тучков мост будет разведен днем 18 ноября. Дневную разводку устроят специально к церемонии открытия переправы после масштабной реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

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Мост будет разведен в период с 09:30 до 10:15. Ограничения движения транспорта по переправе вводятся с 09:00 до 12:00

«Реконструкция Тучкова мост входит в перечень работ, реализуемых в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018, и завершается за полгода до намеченного срока», - рассказали в пресс-службе.

Реконструкцию моста начали еще 7 июня 2016 года, однако тут же прервали из-за проведения Петербургского международного экономического форума и праздника выпускников «Алые паруса» - работы возобновились через месяц, 4 июля и идут до сих пор.

К необходимости реконструировать мост привела возросшая интенсивность движения. Кроме того, заканчивался срок службы железобетонных строений. В итоге из городского бюджета выделили 2,45 млрд рублей для полноценного ремонта переправы, контракт был подписан с компанией «Пилон».

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