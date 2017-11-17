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Илон Маск представил первую беспилотную фуру Tesla

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© Фото: Twitter / @Tesla

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Электронный грузовик сможет проехать без подзарядки до 800 км.

Автопроизводитель Tesla представил первую беспилотную фуру Tesla. Модель называется Tesla Semi, это прототип тягача с электрическим приводом, пишет «Медуза» со ссылкой на Reuters

Грузовик сможет проехать без подзарядки до 800 км, причем после всего получасовой зарядки он может сразу проехать еще около 650 км. Semi сможет при полной загрузке в 36 тонн разогнаться до 100 км в час за 20 секунд.

Фото: Twitter / @Tesla
 

В отличие от традиционных грузовиков в Tesla Semi центральная посадка - кресло водителя расположено по центру кабины. Грузовик оснащен системой автопилота, которая позволяет держаться в полосе, перестраиваться и съезжать с автострады без участия водителя.

Производство Tesla Semi планируют начать в 2019 году. Сколько будет стоить новый грузовик, не сообщается. Руководитель компании Илон Маск на презентации объяснил, что создание электрического грузовика - это еще один шаг, чтобы освободить мировую экономику от ископаемого топлива.

После презентации грузовика создатель Tesla Илон Маск также показал новую легковую модель Tesla Roadster - полноприводный спортивный автомобиль с откидывающимся прозрачным верхом. Он разгоняется до 100 км в час за 1,9 секунды, максимальная скорость - более 400 км/час. Запас хода на одной подзарядке - до тысячи км.

Продажи Roadster начнутся в 2020 году, базовая модель будет стоить от 200 тыс. долларов. Сейчас Tesla выпускает три легковых модели: хэтчбек Model S, седан Model 3 и кроссовер Model X. Для скоростной зарядки своих автомобилей компания также создала сеть станций Supercharger, которых уже более семи тыс. по всему миру.

Фото: cnet.com

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