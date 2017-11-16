На севере Петербурга 39 домов остались без тепла и горячей воды. В районе проспекта Художников идут работы по реконструкции тепломагистрали. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на ГУП «ТЭК СПб».

Трубопровод меньшего диаметра меняют на новый, 1000-миллиметровый. Теплотрасса позволит жителям избежать двухнедельного отключения горячей воды летом, а также не оставаться с холодными батареями во время ремонта прорывов.

Работы на прямом трубопроводе от Придорожной аллеи до проспекта Просвещения идут еще с 14 ноября. Горячую воду обеспечили по обратному трубопроводу, а школы и детские сады поставили на проток.

С 16 ноября приступили к врезке тепловой сети на обратном трубопроводе, что не позволило подать горячую воду альтернативным способом. Работы обещают закончить к пяти вечера 17 ноября.

Жилищники могут обратиться за перерасчетом, чтобы абоненты платили только за фактически потребленное тепло. В этом году никаких плановых работ в этом районе больше не будет.