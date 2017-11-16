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Депутат ЗакСа Андрей Анохин вызвал Алексея Навального на рэп-баттл

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© Фото: Лайф

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Он предлагает оппозиционеру провести поединок в Петербурге на площадке "Антиверсус".

Депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Анохин вызвал оппозиционного политика Алексея Навального на рэп-баттл. Парламентарий опубликовал на своем канале YouTube видеоприглашение "Навальный, раунд!!"

"Да хоть бы царь детей, чье имя называть не смей, но он не Волан-де-Морт, он просто Алексей. Друзья, ликуйте, "единоросс" назвал Навального Навальным. Это весна дискуссии, дебатов ренессанс, не обязателен спецназ, отдайте фразам преферанс", - говорится в видео.

Как известно, все политики, в том числе президент России Владимир Путин, избегают фамилии Навального, называя его "политический проходимец", "осужденный гражданин" и другими подобным "определениями".

Андрей Анохин в видеозаписи говорит: "Выходи биться, Леша!" При этом он называет Навального "коршуном" и "кровопийцей молодежи". Одновременно с публикацией видео Анохин отправил Навальному письмо с приглашением на рэп-баттл, пишет RT.

"Давно слежу за вашим политическим "творчеством", и все это вызывает у меня большое опасение за судьбы молодых ребят, которые не видят истинный смысл, скрывающийся за вашими словами. Я четко понимаю, что ваше политическое "творчество" может негативно отразиться на будущем подрастающего поколения", - говорится в письме.

Депутат предлагает оппозиционеру провести поединок в Петербурге на недавно открытой им площадке для политических дискуссий "Антиверсус".

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