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ТЦ «Народный» на Косыгина продолжает работу из-за бумажной волокиты

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© Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

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Суд обязал закрыть магазин после массового отравления от инфекции сальмонеллеза.

ТЦ «Народный» на Косыгина продолжает работу из-за бумажной волокиты. Ранее Красногвардейский районный суд обязал закрыть магазин после массового отравления от инфекции сальмонеллеза, однако приставы не смогли этого сделать.

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Магазин должен был быть закрыт в среду, 15 ноября, к универсаму даже подтянулся наряд ОМОНа, чтобы силовики помогли приставам опечатать ТЦ, сообщает «Росбалт».

Покупатели, узнав о временном закрытии торговой точки, устремились скупить максимальное количество продуктов. Больше всего человек стояло в очередь за овощами, например, за картофелем за два рубля.

При этом магазин так и не закрыли. «Народный» фактически спрятался за цепочкой различных компаний, связь между которыми сложно проследить. На Косыгина, 21, зарегистрировано несколько организаций», - пишет издание.

По части продуктов - компании ООО «АртПромСтрой», ООО «Пик», ООО «ЛОТТА» и ООО «Эдельвейс», суд временно запретил их деятельность. Все они зарегистрированы в разных частях города. «Пик» - на Петергофском шоссе, «ЛОТТА» - в Красном селе, «Эдельвейс» - на Московском проспекте.

При этом в «Народном» развернулась не только торговля продуктами. По адресу «прописаны» и микрофинансовые компании; магазины, торгующие бельем, и оптовые продавцы.

Чтобы закрыть магазин, необходимо связаться с каждой компанией. Походив по «Народному», приставы его покинули, так и не найдя юрлиц, владеющих запрещенными судом фирмами.

«Теперь в течение месяца судебные приставы будут выезжать на место, чтобы разыскать владельцев данных компаний», - прокомментировала итог рейда официальный представитель УФССП по Петербургу Марина Богатырева.

Ранее петербургский Роспотребнадзор сообщил, что из универсама 30 и 31 октября были госпитализированы 32 человека с сальмонеллезной инфекцией. Сейчас проверкой массового отравления в «Народном» занимается Следственный комитет.

 

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