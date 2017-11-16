Гендиректор СМУ-11 «Метрострой» отправлен под домашний арест. Андрея Морозова подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в Следственном комитете по Петербургу.

По данным СК, в период с апреля 2011 года по март 2014 года он уклонялся от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 719 млн рублей. Морозову уже предъявлено обвинение.

Федеральная налоговая служба еще в прошлом году доначислила СМУ-11 «Метрострой» более миллиарда рублей сборов, пеней и штрафов, а летом 2017 года подала иск о банкротстве компании, пишет «Фонтанка.ру». Сейчас оба дела рассматриваются в судах.

Счета управления заморозили, однако в конце сентября суд все же снял обеспечительные меры, с тем чтобы предприятие могло продолжать проходческие работы под Театральной площадью. Кроме Лахтинско-Правобережной линии СМУ-11 «Метрострой» занято на строительстве станции «Дунайская».

Предприятие не является дочерней компанией самого ОАО «Метрострой». В 2016 году выручка СМУ-11 составила 970 млн рублей, однако убыток был в размере 16 млн рублей. Помимо субподрядных контрактов с «Метростроем» оно заключало и прямые договоры с комитетом по транспорту и петербургским метрополитеном, например, на ремонт вестибюлей и наклонного хода станций «Василеостровская», «Пушкинская», «Выборгская» и «Елизаровская».