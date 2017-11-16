Депутаты ЗакСа предлагают штрафовать за курение на летних террасах кафе

Депутаты петербургского Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» предлагают штрафовать за курение на летних террасах кафе. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в городской парламент.

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«Сегодня, если человек закурит в кафе, штраф грозит и самому курильщику, и администрации. Но по закону все, что располагается за дверями заведения, уже не относится к его территории, в том числе и так называемые летние террасы. Мы предлагаем устранить этот правовой пробел и ввести штрафы для предпринимателей, допускающих курение в общественных зонах», - пояснил депутат Александр Тетердинко.

Согласно документу, запрет на курение будет распространяться и на веранды, прилегающие к кафе на улице, и на террасы, расположенные на крышах.

«Такое ограничение дисциплинирует владельцев кафе, которые в свою очередь будут строже следить за соблюдением порядка. Надеюсь, это облегчит жизнь не только некурящим посетителям кафе, но и жильцам домов, в которых располагаются такие заведения», - также добавил Тетердинко.

Законопроект предусматривает штрафы для индивидуальных предпринимателей в размере от 30 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 60 до 90 тыс. рублей. Авторами законопроекта стали депутаты Александр Тетердинко, Александр Ваймер, Павел Зеленков, Евгений Никольский, Елена Киселева, Сергей Купченко и Юрий Авдеев.