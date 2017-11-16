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Депутаты ЗакСа предлагают штрафовать за курение на летних террасах кафе

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© Фото: Instagram / @ginzaprojectspb

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Запрет будет распространяться и на веранды на улице, и на террасы на крышах.

Депутаты петербургского Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» предлагают штрафовать за курение на летних террасах кафе. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в городской парламент.

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«Сегодня, если человек закурит в кафе, штраф грозит и самому курильщику, и администрации. Но по закону все, что располагается за дверями заведения, уже не относится к его территории, в том числе и так называемые летние террасы. Мы предлагаем устранить этот правовой пробел и ввести штрафы для предпринимателей, допускающих курение в общественных зонах», - пояснил депутат Александр Тетердинко.

Согласно документу, запрет на курение будет распространяться и на веранды, прилегающие к кафе на улице, и на террасы, расположенные на крышах.

«Такое ограничение дисциплинирует владельцев кафе, которые в свою очередь будут строже следить за соблюдением порядка. Надеюсь, это облегчит жизнь не только некурящим посетителям кафе, но и жильцам домов, в которых располагаются такие заведения», - также добавил Тетердинко.

Законопроект предусматривает штрафы для индивидуальных предпринимателей в размере от 30 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 60 до 90 тыс. рублей. Авторами законопроекта стали депутаты Александр Тетердинко, Александр Ваймер, Павел Зеленков, Евгений Никольский, Елена Киселева, Сергей Купченко и Юрий Авдеев.

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