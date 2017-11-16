Mash: На "Зенит-арену" выделили еще 300 млн рублей

На "Зенит-арену" выделили еще 300 млн рублей. Деньги пойдут на подготовку выкатного поля к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Об этом сообщает новостной Telegram-канал Mash.

Для того, чтобы поле выкатывалось, необходимо демонтировать медиацентр, который был установлен в неправильном месте. Ранее Смольный уже выделял 400 млн рублей для демонтажа медиацентра.

Таким образом, теперь становится практически невозможным посчитать итоговую стоимость арены. Стадион строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Кроме всего прочего, к февралю на "Зенит-арене" вновь поменяют газон. Это опять же связано с подготовкой выкатного поля, рассказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко. Последний раз газон на новом стадионе меняли перед Кубком конфедераций, в мае был уложен рулоннный газон.