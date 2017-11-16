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Закрытие Тучкова моста 18 ноября изменит маршруты автобусов

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© Фото: Павел Долганов / Baltphoto

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Мост будет полностью перекрыт для транспорта с 06:00 до 20:00.

Закрытие Тучкова моста 18 ноября изменит маршруты автобусов. Мост будет полностью перекрыт для транспорта с 06:00 до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

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В это время будет ограничено движение по Большому проспекту П.С. от проспекта Добролюбова до Тучкова моста. Именно в этот день планируют открыть мост после масштабной реконструкции.

Автобусы №1 от Наличной улицы будут следовать по действующей трассе до Среднего проспекта В.О., далее 1-я и Кадетская линии В.О., Университетская набережная, Биржевая площадь, Биржевой мост, площадь Академика Лихачева, Зоологический переулок, проспект Добролюбова, Ждановская набережная и далее по действующей трассе до Новосибирской улицы.

Автобусы №6А проследуют по действующей трассе до набережной Макарова. В обратном направлении по набережной Макарова, далее 1-я и Кадетская линии В.О., Университетская набережная, набережная Лейтенанта Шмидта, 8-9-я линии В.О., Малый проспект В.О. и далее по действующей трассе до Наличной улицы.

Автобусы №128 проследуют от Наличной улицы по действующей трассе до набережной Макарова, далее 1-я и Кадетская линии В.О., Университетская набережная, Биржевая площадь, Биржевой мост, площадь Академика Лихачева, Зоологический переулок, проспект Добролюбова, переулок Талалихина и далее по действующей трассе до Аптекарской набережной.

На следующий день, 19 ноября, автобусы №1 и №128 будут следовать по привычным трассам через Тучков мост. Движение по маршруту №6А, компенсировавшему закрытие трамвайного движения во время ремонта моста, будет прекращено.

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