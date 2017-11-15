Проект реконструкции части Обводного канала обойдется бюджету в 40 млн рублей. Смольный объявил конкурс на разработку проекта реконструкции. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Проект касается южной стороны набережной от Боровой улицы до перспективной пробивки Варшавской улицы и включает в себя строительство транспортной развязки на пересечении Обводного канала с Московским проспектом.

В рамках контракта необходимо разработать проектную документацию по строительству тоннеля. Также будущему подрядчику предстоит провести обследование земель, а также правовую инвентаризацию расположенных на них объектов.

Итоги тендера подведут в конце декабря 2017 года. Реконструкция Обводного канала является частью масштабного инфраструктурного проекта города – строительства Транспортного обхода центра (ТОЦ).

ТОЦ - это будущая магистраль повышенной комфортности, которая должна уводить транспортные потоки из центра Петербурга и распределять их в другие районы, таким образом значительно улучшая транспортную ситуацию в центре города, а также сохраняя ее историческую часть.