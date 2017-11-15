С 15 ноября заканчивается развод Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Ранее сообщалось, что сезон навигации по рекам и каналам закроют с 16 ноября, однако на Неве и Малой Неве ее продлили до 30 ноября.

В конце октября в Петербурге также завершилась круизная навигация. В этом году количество пассажиров и лайнеров, которые принял порт «Морской фасад», стало рекордным.

За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости, а также для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Причем это делается лишь с учетом метеорологической обстановки.