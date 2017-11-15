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Кузнечный рынок передан в управление Смольного

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© Фото: Instagram / @olga1973boch

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Рынок под управлением СПб ГБУ «АРИК» продолжит работать в штатном режиме.

Кузнечный рынок передан в управление Смольного. Рынок под управлением агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга (СПб ГБУ «АРИК») продолжит работать в штатном режиме.

«Предпринимателям необходимо письменно обратиться в СПб ГБУ «АРИК» для заключения договора на предоставление в пользование торгового места на рынке», - рассказали в комитете имущественных отношений.

Обращение также можно направить на почту: arik.spb@mail.ru. Срок договора на предоставление в пользование торгового места на рынке составит три месяца с возможностью пролонгации. Ставка аренды рассчитывается.

СПб ГБУ «АРИК» будет полностью обеспечивать «жизнедеятельность» рынка: уборка помещений, охрана объекта, работа ветеринарной лаборатории, оплата всех коммунальных платежей и т.д.

Смольный еще в июле направил арендатору здания - ООО «Кузнечный рынок» - уведомление о расторжении договора, пишет «Фонтанка.ру». В начале октября срок действия документа истек, и чиновники попросили оператора до 14 ноября освободить помещение.

Представитель ООО «Кузнечный рынок» Ольга Котченко сообщила, что пока не получала от КИО документов, подтверждающих передачу рынка в ведение СПб ГБУ «АРИК». «После того, как это произойдет, и город перезаключит на себя договоры об электроснабжении и так далее, мы готовы обсуждать передачу управления в соответствии с достигнутыми договоренностями», - сказала она.

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