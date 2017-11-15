В Петербурге пришли с обысками в офис крупного подрядчика Минобороны

В Петербурге 15 ноября пришли с обысками в офис крупного подрядчика Минобороны. Обыски проводятся в офисе компании «Мегамейд» на Конторской улице, она занимает сразу четыре этажа. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В мероприятиях участвуют сотрудники Следственного комитета Петербурга, силовики ГУ МВД, а также специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии.

Обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденному по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». По версии следствия, бюджет недополучил не менее 80 млн рублей при исполнении контрактов, связанных с реконструкцией военной академии связи на Тихорецком проспекте и строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса для Аграрного университета.

С 2015 года компания «Мегамейд» заключила контракты с Главным управлением обустройства войск на 3,5 млрд рублей. Контракт с Аграрным университетом стоил 220 млн рублей.