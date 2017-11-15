Опубликован список жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае. Среди них - два летчика и четверо местных жителей, пишет РИА "Новости".

Список жертв: пилот Чумаков, пилот Зуев, Денис Амосов, Светлана Похомова, Ольга Лапоникова и Анна Лапоникова. Их тела уже извлекли из-под обломков, поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.

В авиакатастрофе выжила трехлетняя девочка. Ее доставили в больницу, медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Для родственников погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы открыта "горячая линия": 8 (42 12) 39-61-22.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился выделить семьям погибших и выжившей девочке денежные компенсации. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Я подписал уже распоряжение о выделении средств для оказания материальной помощи по одному миллиону рублей на каждого погибшего и 400 тыс. рублей - для пострадавшей", - сказал Шпорт, добавив, что власти также возьмут на себя похороны погибших.

Самолет Л-410 выполнял рейс по маршруту Хабаровск - Нелькан, он принадлежит ФГУП "Хабаровские авиалинии". По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сейчас следствием отрабатываются три возможных версии случившегося - неблагоприятные погодные условия, возможная ошибка пилотирования, либо возможные технические неисправности. В Гидрометцентре сообщили, что, хотя температура воздуха в Нелькане составляет -25 градусов, погода была ясная без порывов ветра.