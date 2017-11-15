Албин: Филиал "Сколково" в Петербурге обойдется в 23 млрд рублей

Филиал "Сколково" в Петербурге обойдется в 23 млрд рублей. Об этом в своем канале в Telegram рассказал вице-губернатор Игорь Албин.

"Отвечая на вопрос журналиста, как я оцениваю появление филиала "Сколково" на берегах Невы, отмечу, что любой федеральный проект - это инвестиции. А разве мы можем возражать против инвестиций, тем более, когда городу решили подарить 23 млрд рублей? Поэтому я двумя руками за эту инициативу. Пусть в Петербурге будет свой "Сколково", - написал Албин.

Инновационный комплекс появится в Пушкинском районе. Распоряжение о его строительстве в середине октября подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На юге города появится крупнейший научно-образовательный и инновационно-производственный кластер, говорится в сообщении девелоперской компании УК "Старт девелопмент", которая станет участником проекта. Согласно распоряжению Медведева, будет создано АО "ИТМО Хайпарк", которое станет оператором проекта. 100% в компании будет владеть РФ.

Ранее сообщалось, что в проект нового "Сколково" вложат 41 млрд рублей, цифра от Игоря Албина резко отличается от первоначальной.

"Сколково" - инновационный центр, основанный в 2010 году. Его деятельность сосредоточена на "приоритетных отраслях экономики РФ", а именно телекоммуникации и космос, медицинские технологии, энергоэффективность, информационные, а также ядерные технологии. Сейчас резидентами московского "Сколково" являются более 170 предприятий Петербурга.