В России изменится внешний вид пачек сигарет. Выпускать сигаретные пачки с привычным дизайном перестали сегодняшнего дня, 15 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Истек переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, который вступил в силу 15 мая 2016 года. Теперь производители должны следовать новым правилам по упаковке табачных изделий.

Согласно новым правилам, изображения на пачках сигарет будут нанесены сверху на обеих сторонах упаковки, а не только на одной, как сейчас. Размер изображений должен быть не менее 50% от площади пачки. Кроме того, в упаковках сигарет теперь запрещено помещать разного рода вкладыши, которые обычно носят рекламный характер и стимулируют спрос.

Нововведения также включают запрет наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, особенно с полезными (например, фруктами). Исключение сделано только для ментола. Также на пачках нельзя указывать слова и словосочетания "с низким содержанием смол", "легкие", "мягкие" и другие, чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде таких табачных изделий.

В концепции Минздрава о государственной политике противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы также предусмотрен переход на стандартизированные упаковки сигарет - введение требований по длине, высоте, ширине и цвету упаковки табачных изделий. Об этом заявил заместитель председателя экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе России по развитию конкуренции на рынке табачной продукции Владимир Мишеловин.