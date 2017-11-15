Международный культурный форум на три дня ограничит движение в Петербурге

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум на три дня ограничит движение в Северной столице. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 00:00 16 ноября до 23:59 18 ноября движение транспортных средств будет прекращено по набережной реки Мойки от Дворцовой площади до Невского проспекта.

Кроме того, в это же время будет запрещена остановка транспортных средств на следующих участках:

- по Инженерной улице от площади Искусств до Садовой улицы;

- по переулку Матвеева от дома номер 2 до улицы Декабристов;

- по крайней правой полосе движения четной стороны улицы Декабристов от улицы Глинки до дома номер 32 по улице Декабристов;

- вдоль дома номер 1 по Конногвардейскому бульвару;

- вдоль дома номер 21-23 по набережной реки Мойки;

- на площади Восстания (парковка напротив главного фасада Московского железнодорожного вокзала).