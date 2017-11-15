Скончался актер театра и кино Виталий Шаповалов

Скончался советский и российский актер театра и кино Виталий Шаповалов. Артист умер в возрасте 78 лет в больнице. Об этом сообщается на официальной странице московского театра на Таганке в социальной сети «ВКонтакте».

«Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции. Скорбим, помним, любим», - говорится на странице театра.

Шаповалов окончил театральное училище имени Щукина в 1968 году, после чего был принят в труппу театра. Также он работал в московском театре «Современник».

Он играл в постановках «А зори здесь тихие», «Пугачев», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и другие.